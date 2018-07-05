Борис Дубровский и митрополит Никодим наградили еще 16 семей-долгожителей

Глава региона Борис Дубровский и митрополит Челябинский и Миасский Никодим вручили почетные награды 16 семьям из Челябинска, которые прожили в браке более полувека. Теперь в их семье появилась медаль «За любовь и верность».

- В этом году этому празднику исполнилось десять лет, - отметил глава региона. - А семьи, которые мы сегодня чествуем, недавно отметили золотую свадьбу. Вместе они половину века переживают трудности и радости жизни, воспитывают детей, работают на благо Южного Урала и нашей страны.

Символом праздника семьи, который ежегодно отмечается 8 июля, является нежный цветок ромашки. В нашем регионе за эти годы награждено медалями более шестисот семей-долгожителей.