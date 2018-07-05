Кириенко стал Героем России ещё два месяца назад

5 июля СМИ нашей страны со ссылкой на газету «Коммерсант» сообщили, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий в Кремле вопросы внутренней политики, стал Героем России. Источники газеты «Аргументы недели» подтверждают эту информацию. Причём наша газета сообщила об этом первой ещё 12 мая 2018 г. в статье «Сергея Кириенко ждёт звание Героя России».

Сразу после майских праздников «Аргументы недели» рассказали следующее: «Получит награду за успешное проведение последних выборных компаний и заместитель руководителя по внутренним вопросам Сергей Кириенко. Он ждёт присуждения звания Герой России. Возможно, по закрытому указу президента».

Сейчас «Коммерсант» тоже утверждает, что решение о присвоении высокого звания Кириенко было оформлено закрытым указом Владимира Путина. Он был удостоен звания Героя России за заслуги в развитии атомной отрасли страны. Кроме того, источники газеты уверены, что президент «оценил вклад господина Кириенко в свою избирательную кампанию». На состоявшихся 18 марта 2018 года Путин получил рекордное число голосов – 56,43 млн, что впервые составило более половины от общего числа избирателей в России и 76,69% избирателей, принявших участие в выборах.

Как говорится, найдите чем отличается эта «новая» сенсация, которая была опубликована на сайте газеты «Аргументы недели» ещё два месяца назад. Причём, согласно статистике Mail.ru, тогда эту настоящую новость прочитало 140 тыс. человек.