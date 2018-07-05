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Гитарист группы «Моральный кодекс» перенёс инфаркт
5 июля 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Гитарист группы «Моральный кодекс» 56-летний Николай Девлет‐Кильдеев госпитализирован в московскую больницу с инфарктом. Он перенес операцию на сердце.
По словам администратора группы, музыканту ничего не угрожает, «с ним все сейчас нормально, у него стабильное состояние, он переведен из реанимации в палату», - сообщает телеканал «360». Музыканту была сделана операция. Теперь Николая Девлет‐Кильдеева ждёт период реабилитации, после чего он снова сможет приступить к работе.
Напоминаем, что Девлет‐Кильдеев является автором многих песен коллектива «Морального кодекса». Также он участвовал в создании альбомов популярных групп «Любэ», «Сплин» и многих других российских исполнителей. Ранее он был участником ВИА «Красные маки» и группы «Скандал», пишет НСН.
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