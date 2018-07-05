Гитарист группы «Моральный кодекс» перенёс инфаркт

Гитарист группы «Моральный кодекс» 56-летний Николай Девлет‐Кильдеев госпитализирован в московскую больницу с инфарктом. Он перенес операцию на сердце.

По словам администратора группы, музыканту ничего не угрожает, «с ним все сейчас нормально, у него стабильное состояние, он переведен из реанимации в палату», - сообщает телеканал «360». Музыканту была сделана операция. Теперь Николая Девлет‐Кильдеева ждёт период реабилитации, после чего он снова сможет приступить к работе.

Напоминаем, что Девлет‐Кильдеев является автором многих песен коллектива «Морального кодекса». Также он участвовал в создании альбомов популярных групп «Любэ», «Сплин» и многих других российских исполнителей. Ранее он был участником ВИА «Красные маки» и группы «Скандал», пишет НСН.