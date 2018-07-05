В Московском регионе в 2019 году откроют 11 комплексов переработки отходов

Власти Подмосковья серьезно озадачились вопросом переработки мусора. К первому кварталу 2019 года в регионе появятся 11 современных комплексов переработки отходов.

Комплекты будут построены в Сергиево-Посадском районе, Коломенском округе, Кашире, Клину, Можайске, Дмитровском городском округе, Волоколамском районе и Богородском округе.

КПО будут обеспечивать разделение мусора на металл, стекло, пластик и бумагу при помощи роботизированной техники. Крупные предметы будут измельчатся, пластик гранулируют, бумагу и металл спрессуют, пишет News.ru.

Неперерабатываемые отходы термическое обезвреживание по современной технологии или же безопасное захоронение.

Первые три комплекса по переработке отходов появятся в Московском регионе уже в сентябре 2018 года в городских округах Рошаль, Зарайск и Серебряные Пруды.

Как сообщает сайт Подмосковье сегодня, чистой водой в МО обеспечены уже 94-95% жителей.

Отметим, что проблема экологии и отходов остро стоит в России. Роспотребнадзор назвал Бурятию и Иркутскую область регионами с самым загрязненным воздухом в 2017 году на основании взятых проб. Также в ТОП-3 попал Хабаровский край, пишет Телеинформ. Самыми же «чистыми» субъектами РФ, где суммарный ранг загрязненности равен единице, были названы Магаданская область и Чеченская республика.

Московская область первой примет новый экологический стандарт уже в конце 2019 года.