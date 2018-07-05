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Депутаты Крыма поддержали законопроект о пенсионной реформе
5 июля 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Государственного совета Крыма поддержали законопроект о пенсионной реформе, внесенный правительством России в Госдуму, пишут "Аргументы недели -Крым".
Соответствующее решение было принято на заседании сессии крымского парламента. Как заявил председатель Госсовета Владимир КОНСТАНТИНОВ, решение задачи по индексации пенсий россиян выше уровня инфляции невозможно без повышения налогов или увеличения пенсионного возраста.
Он считает, что в стране не обойтись без пенсионной реформы. И главный вопрос, по словам спикера парламента, заключается в том, насколько и какими темпами повышать пенсионный возраст, сообщили в пресс-службе Госсовета РК.
Среди основных причин сложившейся ситуации КОНСТАНТИНОВ назвал демографическую яму на рынке труда: велика неформальная занятость, люди стали позже выходить на рынок труда. Поэтому сокращается и стаж уплаты взносов.
«По статистическим данным постоянно растет количество получателей пенсий и в то же время сокращается численность лиц, занятых по найму. Сейчас это соотношение составляет 1,12 (одну целую двенадцать сотых), а к 2025 году это соотношение составит 1,04 (одну целую четыре сотых)», – заявил он.
КОНСТАНТИНОВ также считает, что «без балансировки пенсионной системы необходимо будет либо повысить налоги, либо страховые взносы в Пенсионный фонд на 5 процентных пунктов, либо увеличить бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда».
Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий поэтапное повышение пенсионного возраста – до 65 лет (вместо 60-ти) для мужчин и до 63 лет (вместо 55-ти) для женщин. Эту реформу хотят начать воплощать в жизнь с 2019 года.
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