Учёные смогли определять болезни по снам

Группа учёных выступила с заявлением, что с помощью снов можно выявить заболевания человека. Они утверждают, что анализ сновидений помогает с точностью диагностировать физические и психологические проблемы человека, - сообщает svpressa.ru.

При этом учёные отмечают, что взаимосвязь различных недугов и сновидений может использоваться врачами в дальнейшем при постановке диагноза. Например, ночные кошмары говорят о проблемах с сердцем, а если сновидца кто-то душит, то, возможно, стоит проверить легкие. Испорченная во сне еда, говорит о проблемах с желудочно-кишечным трактом, участие в драках – о проблемной печени.

Кто из нас не любит хорошо и вкусно поесть? Однако бытует мнение, что всё вкусное – вредно или заставляет толстеть. А чтобы быть здоровым, стройным и хорошо выглядеть, нужно питаться всякой травой, безвкусными продуктами, да ещё в микроскопических дозах. На самом деле – это ерунда. А что есть полезно? Читайте "Аргументы недели".