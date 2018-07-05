«Калашников» предложил россиянам иметь больше оружия

Концерн «Калашников» предлагает внести изменения в законе «Об оружии». Соответствующий законопроект могут внести либо до конца этой недели в Госдуму, либо в начале следующей. Такие поправки предлагают сделать оружие более доступным для граждан России.

Согласно документу, предлагается увеличить количество разрешенного для владения единиц оружия до 10. Также планируется создание законодательной базы для обеспечения ремонта и сервисного обслуживания имеющегося на руках оружия у россиян. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

При этом в концерне «Калашников» считают необходимым увеличить число патронов в магазинах охотничьего ружья, используемого для учебных и тренировочных стрельб. Участвовать в соревнованиях по стрельбе предлагается не только со спортивным, но и с охотничьим оружием.

На сегодняшний день россияне могут владеть пятью единицами нарезного и гладкоствольного оружия, а в учебных магазинах используют 10 патронов.