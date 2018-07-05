В Московском зоопарке в честь Игоря Акинфеева назвали орла

Капитан сборной России по футболу на чемпионате мира-2018, вратарь Игорь Акинфеев так покорил россиян, что его ноге готовы поставить памятник, а в Московском зоопарке в его честь назвали орла. Одержав победу над сборной Испании, российская сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал мундиаля, - сообщает m24.ru.

В Московском зоопарке так гордятся российской футбольной командой, что решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева. "Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события"", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Игорь Акинфеев на матче с командой Испании отбил два пенальти в послематчевой серии. Голкипера ЦСКА признали лучшим игроком матча Россия – Испания. Его сейв после удара Яго Аспаса в FIFA назвали лучшим моментом 18-го дня чемпионата.

После матча эмоциональный Артём Дзюба носил Акинфеева на руках и смотрел благодарно-влюблённым взглядом.

Сергей Шнуров посвятил восьмистишие вратарю российской сборной по футболу Игорю Акинфееву.