Россия глазами понаехавших болельщиков

Центр Москвы, где находится редакция «Аргументы недели», в эти дни наводнён болельщиками из разных стран. Иногда это напоминает Вавилонское столпотворение - маскарад. Мы, молодежная часть редакции, решили побеседовать с иностранцами, не упускать же такую возможность попрактиковаться в языках иностранных, да узнать у гостей заморских как им пребывание в столице и за её пределами.

Первым к нам на допрос попал отдыхающий на лавочке напротив здания ЦУМа мужчина. Своим эмоциональным общением с другом он зацепил слух искрящимся потоком быстротечной испанской речи. Как оказалось, наш испаноязычный турист прибыл из Гватемалы, с охотой согласился ответить на вопросы и поддержать беседу.

Diego Díaz, Guatemala









- Как вам Москва и что вас поразило в хорошем и плохом смысле?

- Меня удивило, что люди в Москве очень доброжелательны. Считаю, что подготовка к празднику чемпионату мира прошла успешно. Доступный сервис, то есть в сравнении с остальной частью Европы цены хорошие. Мы думали, что стоимость вещей и продуктов будет выше, но они приемлемые, это стало приятным сюрпризом. То, что огорчило - в Москве мало таксистов. К счастью, есть такие услуги, как «Яндекс» и «Убер». Так, мы научились скачивать различные мобильные приложения, например, «Gett», чтобы передвигаться по городу. Зачастую таксисты пытаются обворовать твой кошелёк, устанавливая запредельную цену за поездку. Зато очень порадовало, что на метро передвигаться совсем не сложно, да и москвичи с удовольствием помогают, если попросишь. Также радует, что много пунктов обмена валюты. Однако в аэропорту с ними проблема - слишком высокий процент, совсем дорого выходит. Очень порадовало, что многие магазины в центре открыты 24 часа в сутки, и супермаркеты, и места, где можно поесть и многие другие услуги доступны круглосуточно. На Никольской улице постоянно можно встретить открытых и весёлых людей, журналистов как вы, например, (игриво подмигивает и смеётся).

- Что вы ожидали от России? Ваши СМИ пишут объективно о России или вы были удивлены?

- Из-за пропаганды отечественных СМИ было немного страшно, но любопытно. Были предубеждения, что в России люди холодные, язык сложный, что обязательно возникнут проблемы в общении, сложность в понимании вывесок и объявлений, что в России слишком авторитарная полиция. Но как мы приехали - страх ушёл. Выходишь на улицу и понимаешь, что все эти утверждения - неправда. Насчёт людей - начиная с таксиста, заканчивая официантом, все дружелюбные.

- На каком языке вы общались в России?

- Мы общаемся только на английском, проблем нет.

- Приставили ли к Вам русские девушки? Заметили ли вы с их стороны какую-то заинтересованность?

- Мне кажется, что у русских девушек вызывает любопытство внешность латиноамериканцев. Многие смотрят на тебя и смеются, потому что не привыкли к такой фактуре. Но они по-доброму смеются, девушки милые. Вообще, русским людям явно нравится знакомиться и общаться. Однако могу заверить, что от фривольного и непристойного поведения девушек никто из нас не пострадал.

- Если вы были в разных городах России, где вас лучше принимали/встречали?

- Мы ещё были в Самаре и Санкт-Петербурге, но приём нам больше всего понравился в Москве. В Москве больше интересных мест, больше возможностей, больше ощущается атмосфера праздника.

-Кто станет чемпионом мира по вашему личному прогнозу?

- Извините, но, честно говоря, Россия не лучшая сборная. Раньше я думал, что выиграет Уругвай, но картина сегодняшнего дня мне показывает, что самые сильные команды - это Франция и Англия. В итоге, думаю, что чемпионом станет Франция. Будем смотреть.

Мы шли по эпицентру футбольного праздника - по Никольской улице и заметили широко раскрытые, добрые глаза человека среднего возраста. Он оказался Англичанином, спешившим занять место в баре, чтобы посмотреть игру своей любимой сборной! Мы решили задать несколько вопросов болельщику одной из сильнейших команд.

Charly from Liverpool









- Вам нравится в России?

- Да, мне очень здесь понравилось. Море впечатлений.

- А что говорят у вас в СМИ о России? Все ли сходится?

- Оооо, да, они говорят, что в России ужасные, воюющие люди, которые не любят Англию. И я, правда, думал, что тут лютый холод и сердитые люди в ушанках (смеётся)

- Что вы думаете теперь, когда увидели все сами?

- Это все ложь! Здесь потрясающе, мне очень нравится! Россияне доброжелательные и веселые, а Погода намного солнечнее, чем в Англии.

- А как Вам наши русские девушки? Не заметили вы с их стороны вызывающее поведение?

- Вы прекрасны! (смеется) Что вы, нет, все очень славные, вежливые и хорошо воспитанные!

- Были ли Вы в других городах кроме Москвы и какой из них Вам больше всего понравился?

- Я был в Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде. Сложно сказать какой город лучше, но, на мой взгляд, Санкт- Петербург самый красивый из тех городов, в которых я успел побывать, Волгоград – привлек меня своей историей и архитектурой, я очень люблю изучать историю разных стран, путешествия по всему миру.

- На каком языке вы общались? Были ли сложности?

- Конечно же на английском, русского, увы, не знаю (смеется) Сложностей в общении достаточно много, молодежь знает английский, а вот со взрослыми людьми было очень сложно найти общий язык.

- Пили русскую водку?

- Ух, Совсем чуть – чуть, но я не любитель. Пиво все-таки больше по душе ( смеется)

- Волнующий всех вопрос... кто-же одержит победу на ЧМ и станет чемпионом?

- Англия! Все просто!

Далее , все на той же Никольской улице нам встретился зажигательный бразилец с голливудской улыбкой, он эмоционально рассказывал своему собеседнику какую-то забавную историю. Нам стало очень интересно, и мы решили присоединиться к беседе.

Фернандо









- Как Вам Москва, Фернандо?

- Это очень красивый город. Мне нравится, что все находится рядом. Метро помогает передвигаться, создаётся ощущение, что все главные места находятся недалеко друг от друга.

- Что вы ожидали от России?

- Я ожидал, что она будет очень просторной страной. Так и оказалось. Россия очень свободная страна, как и Бразилия. Мне это нравится.

- Какой город вам понравился больше всего?

- Санкт - Петербург.

- Что вы думаете о российских девушках? Не пристают ли они к вам?

- Нет, конечно. Я считаю русских девушек прекрасными и милыми. Они очень общительные.

- И последний вопрос: вы пробовали водку?

- Да, конечно.

- Вам понравилось или нет?

- Скажу точно, что понравилось. Очень необычный напиток.

Пообщались с понаехавшими болельщиками Ольга Новикова, Полина Винокурова, Банщиков Кирилл

P.S. При тесном общении ничья честь не пострадала.