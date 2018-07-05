Ясновидящая «Битвы экстрасенсов» может дышать без трубки

Финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова давно страдала заболеванием дыхательных путей, из-за которого могла дышать только через специальную трубку. Она перенесла больше 250 операций. Николь посоветовали лечиться в Германии.

Экстрасенс вместе с мужем полетела в Германию почти два месяца назад, - сообщает teleprogramma.pro. Кузнецова с трудом верила в невозможное, однако врачи попробовали восстановить пораженную гортань. Для этого медики использовали ткани ребра самой девушки. На данный момент девушка сможет ходить без трубки, но ей ещё предстоит множество операций, так как до конца вылечить нельзя.

«Отныне на моей шее есть только небольшой шрам, напоминающий о трахеостоме. Теперь мои мечты осуществятся – можно окунаться в воду с головой, плавать, нырять и свободно стоять под душем! Я могу дышать, как все обычные люди, говорить, ничего не закрывая! Больше никаких шарфов и пластырей», — поделилась радостью Николь в социальных сетях. Но вернуть голос врачи вряд ли смогут. По словам экстрасенса, лекарства от ее болезни пока еще не придумали. «Голоса не будет никогда, это не последняя операция, поскольку моя болезнь «живет» в моей крови», — сообщила ясновидящая.