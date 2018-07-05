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Правительство пообещало повысить пособие по безработице
5 июля 2018, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]
Новый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство разрабатывает проект о повышении пособия по безработице. Напомним, что на сегодняшний день размер таких выплат варьируется от 850 рублей до 4,9 тысяч рублей.
На телеканале "Россия 1" в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" Силуанов рассказал, что власти хотят "повысить пособие по безработице и готовит сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете".
"Такое предложение связано с выполнением тех задач, которые будут стоять перед министрами в ближайшие шесть лет", - пояснил он. Силуанов также отметил, что большее внимание будут уделять вопросам переквалификации и переподготовки работников. "Безусловно, задача, как и была за прошлую шестилетку, так и сейчас стоит по созданию новых высококвалифицированных рабочих мест", - подчеркнул он.
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщилось о начале разработки законопроекта. Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2019 года.
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