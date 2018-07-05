Правительство пообещало повысить пособие по безработице

Новый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство разрабатывает проект о повышении пособия по безработице. Напомним, что на сегодняшний день размер таких выплат варьируется от 850 рублей до 4,9 тысяч рублей. Силуанов пообещал новое качество жизни от повышения НДС

На телеканале "Россия 1" в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" Силуанов рассказал, что власти хотят "повысить пособие по безработице и готовит сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете".

"Такое предложение связано с выполнением тех задач, которые будут стоять перед министрами в ближайшие шесть лет", - пояснил он. Силуанов также отметил, что большее внимание будут уделять вопросам переквалификации и переподготовки работников. "Безусловно, задача, как и была за прошлую шестилетку, так и сейчас стоит по созданию новых высококвалифицированных рабочих мест", - подчеркнул он.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщилось о начале разработки законопроекта. Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2019 года.