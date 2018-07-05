Похищение века. Иран обвинил израильтян в краже облаков

Тегеран обвинил Израиль в развязывании климатической войны. Политики нашли причину постоянной засухи в регионе и нехватки питьевой воды. Во всем виноваты израильтяне.

Это они воруют у Ирана дождевые облака. И именно из-за их коварных и таинственных манипуляций над Исламской Республикой не проливается предназначенная жителям пресная вода с небес, пишет ynetnews.com.

В Израиле пока никак не прокомментировали обвинение в похищении века, о котором сообщил начальника иранского управления гражданской обороны Голамреза Джалали. «Страна не имеет права воровать облака», — заявил он. Кроме того, как пишет Tasnim, он подчеркнул, что согласно научным данным все горные вершины выше двух тысячи метров над уровнем моря в регионе от Афганистана до Средиземного моря в течение последних четырех лет были покрыты снегом за исключением территории Ирана. И это тоже хитроумные проделки израильтян.

Абсурдность обвинений очевидна, но она никак не решает проблему нехватки питьевой воды в регионе. В Ирине уже проходят массовые акции протеста из-за засухи и острого недостатка воды.