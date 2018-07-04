31 миллион бюджетных денег на крышки для консервирования с символикой выборов

Выборы в России давно тема для анекдотов, а государственные тендеры для сводок криминальных новостей. А сочетание «тендеры к выборам» – просто нечто запредельное… и по своей глупости тоже. Избирком, действуя под лозунгом «Пиар выборов всеми доступными способами!» объявил тендер на изготовление трех миллионов крышек для консервирования с символикой выборов губернатора Подмосковья.

Оно понятно консервы в консерватории любят все, а варенье и соленые огурчики с помидорчиками – излюбленная тема дачников и чиновников из избиркома. И все бы ничего, да хоть на туалетной бумаге агитируйте людей прийти к урнам, но 31 000 000 бюджетных рублей на тендере это уж слишком.

3 000 000 крышек для консервирования, 50 000 шоколадок, 5 000 рюкзаков и 4 000 магнитиков по условиям тендера исполнитель должен изготовить … за один день. Никто в здравом уме из тех, кто занимается полиграфией, на тендер не пойдет, а те, кто не в здравом – скорее всего уже поставили подпись на нужном договоре.

К слову сказать, юристы "Яблока" направили в ФАС и прокуратуру просьбы проверить законность тендера, сообщает Telegram-канал «Как-то вот так».