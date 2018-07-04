Самые прибыльные музеи Крыма - Бахчисарайский и Алупкинский
4 июля 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]
Наиболее прибыльными среди крымских учреждений сферы культуры являются два заповедника – Бахчисарайский и Алупкинский, пишут "Аргументы недели-Крым".
Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказала министр культуры республики Арина НОВОСЕЛЬСКАЯ.
По ее словам, в прошлом году Алупкинский дворец принес в бюджет республики 111 миллионов рублей, дворцовая часть Бахчисарайского музея-заповедника – 63,3 миллиона рублей, Генуэзская крепость – 49 миллионов рублей, а Ливадийский дворец заработал 48,8 миллионов, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».
НОВОСЕЛЬСКАЯ рассказала, что большой популярностью у туристов пользуется Ласточкино гнездо, но из-за своих масштабов дворец не может пропустить большое число туристов.
По данным минкульта за 5 месяцев текущего года объекты показа в республике посетило 1 миллион туристов.
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