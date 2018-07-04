Самые прибыльные музеи Крыма - Бахчисарайский и Алупкинский

Наиболее прибыльными среди крымских учреждений сферы культуры являются два заповедника – Бахчисарайский и Алупкинский, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказала министр культуры республики Арина НОВОСЕЛЬСКАЯ.

По ее словам, в прошлом году Алупкинский дворец принес в бюджет республики 111 миллионов рублей, дворцовая часть Бахчисарайского музея-заповедника – 63,3 миллиона рублей, Генуэзская крепость – 49 миллионов рублей, а Ливадийский дворец заработал 48,8 миллионов, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

НОВОСЕЛЬСКАЯ рассказала, что большой популярностью у туристов пользуется Ласточкино гнездо, но из-за своих масштабов дворец не может пропустить большое число туристов.

По данным минкульта за 5 месяцев текущего года объекты показа в республике посетило 1 миллион туристов.