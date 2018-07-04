Кац обвинил Гудкова в развале оппозиции в Москве

Выборы мэра Москвы пройдут без кандидата от демократической оппозиции по вине Дмитрия Гудкова. Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал член партии «Яблоко» Максим Кац.

По словам политика, изначально планировалось, что Гудков, претендовавший на пост градоначальника, будет выдвигаться от «Яблока». В случае реализации данного сценария был бы не исключен второй тур, однако «Гудков убежал, конструкция развалилась», написал автор поста.

Эксперты, обсудившие избирательную кампанию в ходе круглого стола «Московские выборы - 2018», в свою очередь, пришли к выводу, что ответственность за развал оппозиции лежит на трех людях – Дмитрии Гудкове, Максиме Каце и Сергее Митрохине. Как заявил глава правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, амбиции этих политиков помешали им договориться о едином кандидате.

Гудков ранее был членом партии «Яблоко», но в дальнейшем прекратил с ней сотрудничество. На выборах мэра Москвы оппозиционер выдвигался от столичного отделения «Гражданской инициативы», однако не смог собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

Москвичи проголосуют за нового мэра 9 сентября. О преодолении муниципального фильтра сообщили пять кандидатов: градоначальник Сергей Собянин, идущий на выборы как самовыдвиженец, Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан») и Михаил Дегтярев (ЛДПР).