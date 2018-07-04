На ремонт ялтинской киностудии будет потрачено 4 млрд рублей

Ялтинская киностудия будет передана в федеральную собственность, заявила сегодня министр культуры Республики Крым Арина НОВОСЕЛЬСКАЯ, пишут "Аргументы недели - Крым".

На пресс-конференции в Симферополе она рассказала, что в республике посчитали необходимые средства для реконструкции киностудии и после этих расчетов стало ясно, что Крым не сможет за собственные деньги отреставрировать киностудию.

Сейчас ее передают в федеральную собственность. НОВОСЕЛЬСКАЯ надеется, что процесс передачи и выделения денег пройдет быстро. На ремонт будет потрачено 4 миллиарда рублей, передает корреспондент «Аргуменов недели – Крым».

Министр отметила, что сегодня в республике снимается очень много фильмов. В основном приезжают российские киногруппы.