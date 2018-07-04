//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Сати Казанова оправдала свою связь с женатым миллиардером законами ислама
- Татьяна Лазарева подтвердила слухи о расставании с мужем Михаилом Шацем
- Звезда КВН покончил с собой, утверждают близкие Аслана Алборова
- Павел Прилучный попал в больницу, поклонники решили,что у него сердечный приступ
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
"Лететье" справился: И осталась в волгоградском небе светлая полоска
4 июля 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Волгоградский аэропорт, прошедший реконструкцию к Чемпионату мира по футболу, справился с пассажиропотоком болельщиков и готов принимать новых гостей и новые самолеты. Дело за малым – чтобы они к нам полетели.
Пропускная способность аэровокзала на сегодня составляет более тысячи человек в час. Напомним, что до начала реконструкции она не превышала 300 человек. В дни матчей аэропорт обслуживал до 45 бортов в день, тогда как ранее средний показатель составлял 14 лайнеров. Всего в июне волгоградский аэропорт обслужил более 115 тысяч человек.
Пик нагрузки в первый летний месяц пришёлся на 25 июня. Это был понедельник, когда на стадионе «Волгоград Арена» встретились сборные Саудовской Аравии и Египта. В этот день пассажиропоток составил семь тысяч человек в сутки.
В администрации региона сообщили, что не все планы по модернизации воздушной гавани завершены. Следующий этап реконструкции аэропорта должен пройти до конца 2019 года.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
"Лететье" справился: И осталась в волгоградском небе светлая полоска 16:15
Учиться и ещё раз учиться, чтобы не дать себя обмануть 27.06 17:16
Городу и миру 27.06 17:11
Суровые будни настанут 27.06 17:10
Волжские пивовары открыли двери 25.06 11:11
//Новости МирТесен
Не надо ждать милости от природы, если перед этим её нещадно насиловали 21.06 12:38
На фоне Пушкина творится безобразие 21.06 12:34
Волгоградской объездной дороге – быть! 21.06 12:33
//Новости Гнездо.ру
Благодарность британского народа 21.06 12:29
22 и 23 июня в Волгограде пустят дополнительные пригородные электропоезда 20.06 13:20
Дети и подростки могут ездить в поездах пригородного сообщения со скидкой 50% 19.06 16:15
//Новости Redtram
Алюминиевый век наших городов 18.06 12:56
Несложные правила безопасной жизни 14.06 11:44
От сувенира к сувениру 07.06 12:03
//Новости ADWILE
Что запретят есть и пить во время ЧМ2018 в Волгограде 07.06 11:12
Тратили, тратили и, наконец, потратили: сколько стоит ЧМ2018 в Волгограде 07.06 11:12
Мобильное приложение – не роскошь, а средство коммуникации 06.06 11:30
В Волжском отметили Всемирный день окружающей среды 05.06 11:21
Пригородные поезда в Волгограде останавливаются на платформе "Акварель" с 1 июня 01.06 15:23
Все лучшее – детям: и квест, и площадка 01.06 15:22
//Новости партнеров
Особые дети - на особом контроле 01.06 15:22
Не будьте как дома, вам тут официально не рады 31.05 10:37
Забивака получил брата. Сводного 30.05 15:26
Век уж их измерен 30.05 15:24
Предприниматели сферы торговли и общепита обязаны приобрести ККТ 25.05 16:08