"Лететье" справился: И осталась в волгоградском небе светлая полоска

Волгоградский аэропорт, прошедший реконструкцию к Чемпионату мира по футболу, справился с пассажиропотоком болельщиков и готов принимать новых гостей и новые самолеты. Дело за малым – чтобы они к нам полетели.

Пропускная способность аэровокзала на сегодня составляет более тысячи человек в час. Напомним, что до начала реконструкции она не превышала 300 человек. В дни матчей аэропорт обслуживал до 45 бортов в день, тогда как ранее средний показатель составлял 14 лайнеров. Всего в июне волгоградский аэропорт обслужил более 115 тысяч человек.

Пик нагрузки в первый летний месяц пришёлся на 25 июня. Это был понедельник, когда на стадионе «Волгоград Арена» встретились сборные Саудовской Аравии и Египта. В этот день пассажиропоток составил семь тысяч человек в сутки.

В администрации региона сообщили, что не все планы по модернизации воздушной гавани завершены. Следующий этап реконструкции аэропорта должен пройти до конца 2019 года.