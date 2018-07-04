Английский фанат решил расписаться на память на монументе Федору Черенкову

Оказывается, оставлять на память надписи «Здесь был Вася» не только чисто русская забава. Английский фанат перед матчем решил расписаться на память прямо на монументе Федору Черенкову. Прекрасный денди написал на груди легенды «Спартака» слово «England» и пошел болеть за собственную команду.

Пока на стадионе шел матч Англии с Колумбией, сотрудники правопорядка просматривали камеры видеонаблюдения и пытались установить личность «монументального художника».

Парня задержали в начале второго дополнительного тайма, поэтому самую интересную развязку и пенальти он пропустил, что само по себе уже можно считать наказанием.

Арестованный за вандализм болельщик лондонского "Арсенала" Холл Руфус извинился и заявил, что просто хотел оставить «что-то на память».

Однако суд назначил неудавшемуся Малевичу штраф в 3000 рублей, а вот другу нарушителя пришлось изрядно попотеть – он собственноручно оттирал памятник от художеств товарища, сообщает Telegram-канал Mash.