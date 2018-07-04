К обсуждению пенсионной реформы активно подключились профсоюзы

Южноуральские профсоюзы активно подключились к обсуждению пенсионной реформы.

Эксперты возлагают на эту силу большие надежды и отмечают, что именно представители рабочего класса являются единственной действенной силой, которая способна в данный момент проработать все тонкости нового законопроекта для того, чтобы реформа четко отвечала задачам повышения пенсий и не ущемляла интересы людей.

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