ЕГЭ по иностранному языку будет иметь 2 уровня сложности

ЕГЭ по иностранному языку в 2022 году будет обязательным предметом для выпускников средней школы. При этом экзамен будет иметь два уровня сложности – базовый и углублённый, - сообщает m24.ru.

Углублённый уровень по сложности и содержанию будет близок к нынешнему ЕГЭ, базовый ориентирован на тех, кто не собирается связывать свою жизнь с языковой профессией. Этот уровень будет схож на всероссийскую проверочную работу, которую сделают для старшеклассников обязательной с нового учебного года.

По словам Марии Вербицкой, вице-президента Национального объединения преподавателей английского языка, цифровая экономика и общественная ситуация подводят россиян к изучению иностранных языков, - пишут "Известия".

На сегодняшний день ЕГЭ по иностранному языку – экзамен по выбору. Его выбирают 10% выпускников. Как отметила Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических изменений, выпускники этого года и прошлых лет показывают приличные результаты, однако уровень остальных 90% - под вопросом.