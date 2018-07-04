ЕГЭ по иностранному языку будет иметь 2 уровня сложности
4 июля 2018, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
ЕГЭ по иностранному языку в 2022 году будет обязательным предметом для выпускников средней школы. При этом экзамен будет иметь два уровня сложности – базовый и углублённый, - сообщает m24.ru.
Углублённый уровень по сложности и содержанию будет близок к нынешнему ЕГЭ, базовый ориентирован на тех, кто не собирается связывать свою жизнь с языковой профессией. Этот уровень будет схож на всероссийскую проверочную работу, которую сделают для старшеклассников обязательной с нового учебного года.
По словам Марии Вербицкой, вице-президента Национального объединения преподавателей английского языка, цифровая экономика и общественная ситуация подводят россиян к изучению иностранных языков, - пишут "Известия".
На сегодняшний день ЕГЭ по иностранному языку – экзамен по выбору. Его выбирают 10% выпускников. Как отметила Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических изменений, выпускники этого года и прошлых лет показывают приличные результаты, однако уровень остальных 90% - под вопросом.
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