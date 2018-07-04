Глава Минтруд Топилин назвал условия, при которых рабочая неделя станет 2 дня

Министр труда Максим Топилин предположил, что в перспективе рабочая неделя россиян может быть сокращена до двух рабочих дней. Как пояснил глава Минтруда, сокращение рабочего время может произойти при условии развития технологий и роботизации.

По словам Топилина, сокращение работников будет происходить постепенно, и массовых увольнений не ожидается. Глава Минтруда говорит, что компаний просто переключатся на разработку автоматизированных систем, - передает радиостанция "Говорит Москва".

"Будем меньше работать - четыре дня или, допустим, два дня", - заявил Максим Топилин.

В Госдуме ранее, в 2017 году, предлагали Минтруду подумать о возможности сократить продолжительность рабочей недели для некурящих сотрудников на пять часов.

Сегодня Максим Топилин объяснил, что тот, кто не курит, заслуживает поощрения, так как рационально расходует рабочее время.

Так же в ведомстве предложили не повышать пособие по безработице. Данная мера может лишить население всяческих стимулов к трудоустройству. Как уточняет News.ru, вместо повышения пособия чиновники предложили ввести страхование по безработице.