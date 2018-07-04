Спасатели ежедневно разьясняют населению правила пожарной безопасности

Высокие летние температуры воздуха становятся основной причиной масштабных лесных пожаров и возгораний на дачных участках, и, как следствие, - бытовых пожаров.

Более 1,3 тысячи спасателей каждый день разъясняют жителям Московского региона правила пожарной безопасности. Специалисты проводят рейды в частных и многоквартирных домах, рассказывая жителям, как содержать территорию, избежать возникновения пожара в быту, что делать в случае ЧП, как помочь пострадавшим, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Помимо этого, спасатели напоминают об опасности пала травы и разведения огня в не предназначенных для этого местах.

По сообщению Телеинформа, в одной только Иркутской области на утро 4 июля зарегистрировано 40 действующих, 9 локализованных и 43 лесных пожара в зоне космомониторинга. Их общая площадь составляет 71,6 тысячи гектаров.

Главная причина пожаров в зоне лесов - сухие грозы. Для ликвидации угрозы населенным пунктам на данных территориях в тушении пожаров в зоне контроля задействованы 10 парашютистов-десантников, 17 сотрудников лесной охраны и 10 мобилизованных граждан, используется восемь единиц техники.

Сегодня чрезвычайный – пятый – класс пожарной опасности установился на территории Тайшетского и Братского районов.