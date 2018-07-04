Крым занял 5-е место в рейтинге регионов страны с самым грязным воздухом

Крым занял пятое место в рейтинге регионов страны с самым грязным воздухом. Перечень был составлен Роспотребнадзором, сообщают "Аргументы недели-Крым".

Как пишет газета «Известия», антирейтинг составлялся исходя из доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

Первую строчку заняла Бурятия, за ней следуют Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым – оба региона на пятом месте.

Сопредседатель международной экологической группы «Экозащита» Владимир СЛИВЯК рассказал, что данные о загрязненности воздуха в Крыму не касаются курортных зон, где отсутствуют промышленные предприятия. На уровень загрязнения больше всего влияют заводы и автотранспорт.