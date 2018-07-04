В Севастополе из-за обезвреживания авиабомб введено ограничение движения
4 июля 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Севастополе из-за обезвреживания авиабомб введено временное ограничение движения транспортных средств, пишут "Аргументы недели- Крым".
Соответствующий приказ Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города размещен на сайте Правительства Севастополя.
Согласно документу, ограничат на 6-километровом участке автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь в районе железнодорожной станции «Инкерман-1», а также на участке автодороги 67 Н-437 улицы Генерала Жидилова от дома №42 до пересечения с автодорогой Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Ограничение будет действовать с 9:00 до 15:00.
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