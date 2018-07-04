PR-директор «Леруа-Мерлен» ушла из компании из-за публичного скандала с «ваткой»

PR-директор магазина «Леруа-Мерлен», торгующего строительными материалами, сама уволиласт из компании из-за своего скандального заявления. Пост PR-директора магазина «Леруа-Мерлен» Галины Паниной о том, что якобы пьяные болельщики сборной России, отмечая победу над Испанией, сожгли в Подмосковье девушку, получил широкий общественный резонанс.

Она сослалась на информацию, полученную от стажерки, которая живет в Ново-Переделкино. Панина назвала россиян «ваткой».

На уточняющие вопросы о достоверности информации о гибели девушки от рук футбольных фанатов, Панина отметила, что на её странице происходит «вскрытие ватки». После того, как разразился скандал, она своё сообщение удалила, - сообщает svpressa.ru.

На пост Паниной обратила внимание советник губернатора Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Информация о гибели девушки не подтвердилась, и пиарщица удалила пост.

Компания «Леруа-Мерлен» ещё до заявления Галины Паниной приняла решение временно отстранить PR-директора от занимаемой должности.

Панина извинилась за публикацию непроверенной информации. По ее признанию, ей стало поступать множество угроз в соцсети.