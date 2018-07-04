//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Толкалина, Ваенга и Рудковская показали свои завтраки, едят и не толстеют
- Новый возлюбленный покорил Викторию Боню знаниями о черных дырах и материи
- Елена Ваенга показалась в купальнике
- "Она его заразила", экс-участница телестройки о разводе Бузовой и Тарасова
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Госдуме прокомментировали ситуацию с обманом на АЗС
4 июля 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Игорь Ананских, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, прокомментировал исследование, проведённое Федерацией автовладельцев России (ФАР) об обмане на автозаправках.
ФАР ранее выступила с утверждением, что три четверти российских АЗС - 76 процентов- обманывают автовладельцев, недоливая топливо. Ананских согласен, недолив на АЗМ - "действительно полное безобразие". Он заявил, что если такие прецеденты заыиксированы, нужно с ними разбираться. "Потому что, безусловно, эти недоливы случаются только на самом низу, на уровне самих заправочных станций. Нашим государственным корпорациям заняться этим вопросом и привлечь службу безопасности", — заявил депутат Ананских в интервью RT.
Напомним, ФАР провела собственное исследование, в котором приняли участие 43 бензозаправки из 13 российских регионов, и сделала заявление о том, что на многих АЗС качество бензина, наливаемого автовладельцам топлива, не соответствует заявленным параметрам, да еще и не доливают.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
Путин подписал поправки в бюджет Пенсионного фонда России на 2018 год
//Политика
Трамп направил письма лидерам НАТО с призывом увеличить оборонные бюджеты
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Экс-депутат Рады посетовал, что украинцы едут в Крым, а не на "курорты" Украины
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
В какой вуз поступает выпускник, набравший 400 баллов по ЕГЭ
Новый возлюбленный покорил Викторию Боню знаниями о черных дырах и материи
//Общество
Крым занял 5-е место в рейтинге регионов страны с самым грязным воздухом
//Новости партнеров
//Общество
В Севастополе из-за обезвреживания авиабомб введено ограничение движения
Толкалина, Ваенга и Рудковская показали свои завтраки, едят и не толстеют
//В мире
Депутат Верховной рады заявил, что Россия «украла название и историю» Украины
//Общество
В ДТП со "скорой"погибла медсестра, водитель и фельдшер получили травмы
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
Киев объявил о скором появлении у украинских ВМС оружия для «отвоевания Крыма»
//В мире
Трамп согласился с выводом разведки о вмешательстве России в выборы в США
//Новости Redtram
//В мире
Опубликовано видео ударов нарушивших перемирие в Донбассе ВСУ по Докучаевску
//В мире
Люди, госпитализированные в Солсбери из-за отравления, в критическом состоянии
//Общество
Юбки под запретом, британским школьницам можно ходить на уроки только в брюках
//Спорт
//В мире
//Общество
"Нам не надо,чтобы он умер в машине",медики отказались везти ветерана в больницу
//В мире
//Армия
//Футбол
Шведский министр в восторге от русского гостеприимства на ЧМ-2018
//Мнение
Соперник - не обязательно противник, считает американский сенатор
//Общество
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, сначала не поверил оценкам
//Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС
//В мире
Трибунал признал генпрокурора Украины виновным в преступлениях в Донбассе