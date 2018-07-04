В Госдуме прокомментировали ситуацию с обманом на АЗС

Игорь Ананских, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, прокомментировал исследование, проведённое Федерацией автовладельцев России (ФАР) об обмане на автозаправках. Раскрыты схемы обмана россиян с бензином на АЗС

ФАР ранее выступила с утверждением, что три четверти российских АЗС - 76 процентов- обманывают автовладельцев, недоливая топливо. Ананских согласен, недолив на АЗМ - "действительно полное безобразие". Он заявил, что если такие прецеденты заыиксированы, нужно с ними разбираться. "Потому что, безусловно, эти недоливы случаются только на самом низу, на уровне самих заправочных станций. Нашим государственным корпорациям заняться этим вопросом и привлечь службу безопасности", — заявил депутат Ананских в интервью RT.

Напомним, ФАР провела собственное исследование, в котором приняли участие 43 бензозаправки из 13 российских регионов, и сделала заявление о том, что на многих АЗС качество бензина, наливаемого автовладельцам топлива, не соответствует заявленным параметрам, да еще и не доливают.