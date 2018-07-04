В Ленинском районе произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи», в котором погибла медсестра.

Об этом сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей АСТАНКИН, пишут "Аргументы недели-Крым".

По его словам, бригада выехала с больным – мужчиной без сознания – из города Щелкино в Ленинскую центральную районную больницу.

Карета «скорой помощи» обгоняла колонну с проблесковыми знаками и сигналами, а шедший впереди автомобиль не предоставил преимущество и начал маневр налево прямо перед машиной медиков. В результате «скорая» вылетела в кювет.

В результате погибла санитарка, а водитель «скорой» и фельдшер получили травмы. Больной не пострадал, пишет «РИА Крым».