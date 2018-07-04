В ДТП со "скорой"погибла медсестра, водитель и фельдшер получили травмы
4 июля 2018, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Ленинском районе произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи», в котором погибла медсестра.
Об этом сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей АСТАНКИН, пишут "Аргументы недели-Крым".
По его словам, бригада выехала с больным – мужчиной без сознания – из города Щелкино в Ленинскую центральную районную больницу.
Карета «скорой помощи» обгоняла колонну с проблесковыми знаками и сигналами, а шедший впереди автомобиль не предоставил преимущество и начал маневр налево прямо перед машиной медиков. В результате «скорая» вылетела в кювет.
В результате погибла санитарка, а водитель «скорой» и фельдшер получили травмы. Больной не пострадал, пишет «РИА Крым».
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