Какие психотропные вещества попали под запрет

Правительство РФ обновило список запрещённых наркотиков и психотропных веществ. Этот перечень составлен по инициативе МВД и в него вошли 18 новых наркотических средств и 12 псхитропов.



По словам специалистов, запрещённые вещества обладают сильным наркотическим воздействием и реализуются на различных интернет-порталах, естественно, не для медицинского использования. До сего дня продавцы преподносили их в качестве "легальных наркотиков", которые не запрещены на территории РФ. Преимущественно это различные барбитураты, бензодиазепины, квалоны и аналептики, которые обладают сильными побочными эффектами и опасны для здоровья.



Несмотря на непрерывную борьбу с продажей и использованием наркотиков, каждый день в мире появляются новая синтетическая отрава, которая уносит миллионы жизней. Пока что эти жизни спасаются правительством на стадии запретов.



