В Бельгии мальчик по имени Лоран Симонс окончил шестилетний курс школы за полтора года учебы в возрасте восьми лет. Он уже получил аттестат вместе с 18-летними выпускниками и планирует поступать в университет. В какой вуз поступает выпускник, набравший 400 баллов по ЕГЭ

В интервью Лоран Симон рассказал, что математика – его любимый предмет, потому что «потому что она настолько обширна, что в ней есть и статистика, и геометрия, и алгебра», сообщает RTBF. По словам родителей, показатель IQ Лорана равен 145. С детства юный гений не любил играть с детьми, отдавая предпочтение книгам по медицине и математическим задачкам.

На данный момент Лоран получает предложения от университетов со всего мира, но пока ещё мальчик не остановил свой выбор.

В Москве выпускник школы получил 400 баллов за четыре ЕГЭ. У юноши максимальные оценки по математике, русскому языку, химии и биологи. Он хочет стать ученым-биохимиком.