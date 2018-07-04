Названы мощнейшие российские оружия, которых боится НАТО

Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов заявил, что Россия обладает шестью видами оружия, на которые Западу нечем ответить. В интервью изданию "Военно-промышленный курьер" чиновник назвал лучшими достижениями ВПК комплекс фронтовой авиации ПАК ФА, танк Т-14 на платформе "Армата", комплекс "Сармат", зенитную ракетную систему С-500, противоспутниковый комплекс "Нудоль" и комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С". Эксперты оценили разрушительную мощь упомянутого в послании Путина супероружия

К перспективным образцам авиатехники вице-премьер отнес авиационный комплекс фронтовой авиации с многофункциональным самолетом 5-го поколения Су-57, истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", всепогодный боевой вертолет Ми-28НМ, заправщик Ил-78-90А и средний транспортно-десантный Ми-38.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейшем вооружении, имеющемся в распоряжении России. По мнению экспертов, создание данных систем стало прорывом, который сделал бессмысленными все военные приготовления Запада.

Путин сообщил, что в конце прошлого года в России была успешно испытана новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой. По словам главы государства, боеприпас может самостоятельно обходить позиционные районы ПВО и ПРО, дальность его полета практически не ограничена.



Напомним, на пост вице-премьера правительства Юрий Борисов назначен с должности замминистра обороны.