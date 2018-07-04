//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Толкалина, Ваенга и Рудковская показали свои завтраки, едят и не толстеют
- Новый возлюбленный покорил Викторию Боню знаниями о черных дырах и материи
- Елена Ваенга показалась в купальнике
- "Она его заразила", экс-участница телестройки о разводе Бузовой и Тарасова
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Гендиректор РКК «Энергия» Солнцев увольняется из корпорации
4 июля 2018, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В «Роскосмосе» сообщили, что Солнцев проработает в корпорации еще один месяц и покинет свой пост 3 августа.
Ровно год назад Солнцев обещал отправить туристов на Луну, - сообщает URA.ru. В июле 2017 года гендиректор РКК «Энергия» сообщил о подписании предварительного контракта с зарубежной компанией на облет Луны космическими туристами.
Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, врио главы корпорации назначен главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Сергей Романов.
В 2014 году Владимира Солнцева назначили президентом «Энергии». Через два года корпорация была реорганизована, в том числе название должности главы компании изменили на генерального директора.
Напомним, госкорпорацию «Роскосмос» возглавляет теперь бывший вице премьер Дмитрий Рогозин. В конце июня он отчитался премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о состоянии отрасли и перспективах развития лунной программы.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
Путин подписал поправки в бюджет Пенсионного фонда России на 2018 год
//Политика
Трамп направил письма лидерам НАТО с призывом увеличить оборонные бюджеты
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Экс-депутат Рады посетовал, что украинцы едут в Крым, а не на "курорты" Украины
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
В какой вуз поступает выпускник, набравший 400 баллов по ЕГЭ
Новый возлюбленный покорил Викторию Боню знаниями о черных дырах и материи
//Общество
Крым занял 5-е место в рейтинге регионов страны с самым грязным воздухом
//Новости партнеров
//Общество
В Севастополе из-за обезвреживания авиабомб введено ограничение движения
Толкалина, Ваенга и Рудковская показали свои завтраки, едят и не толстеют
//В мире
Депутат Верховной рады заявил, что Россия «украла название и историю» Украины
//Общество
В ДТП со "скорой"погибла медсестра, водитель и фельдшер получили травмы
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
Киев объявил о скором появлении у украинских ВМС оружия для «отвоевания Крыма»
//В мире
Трамп согласился с выводом разведки о вмешательстве России в выборы в США
//Новости Redtram
//В мире
Опубликовано видео ударов нарушивших перемирие в Донбассе ВСУ по Докучаевску
//В мире
Люди, госпитализированные в Солсбери из-за отравления, в критическом состоянии
//Общество
Юбки под запретом, британским школьницам можно ходить на уроки только в брюках
//Спорт
//В мире
//Общество
"Нам не надо,чтобы он умер в машине",медики отказались везти ветерана в больницу
//В мире
//Армия
//Футбол
Шведский министр в восторге от русского гостеприимства на ЧМ-2018
//Мнение
Соперник - не обязательно противник, считает американский сенатор
//Общество
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, сначала не поверил оценкам
//Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС
//В мире
Трибунал признал генпрокурора Украины виновным в преступлениях в Донбассе