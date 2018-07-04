Гендиректор РКК «Энергия» Солнцев увольняется из корпорации

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В «Роскосмосе» сообщили, что Солнцев проработает в корпорации еще один месяц и покинет свой пост 3 августа. Рогозин о "Роскосмосе": "в целом организация абсолютно жизнеспособна"

Ровно год назад Солнцев обещал отправить туристов на Луну, - сообщает URA.ru. В июле 2017 года гендиректор РКК «Энергия» сообщил о подписании предварительного контракта с зарубежной компанией на облет Луны космическими туристами.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, врио главы корпорации назначен главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Сергей Романов.

В 2014 году Владимира Солнцева назначили президентом «Энергии». Через два года корпорация была реорганизована, в том числе название должности главы компании изменили на генерального директора.

Напомним, госкорпорацию «Роскосмос» возглавляет теперь бывший вице премьер Дмитрий Рогозин. В конце июня он отчитался премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о состоянии отрасли и перспективах развития лунной программы.