Эксперты назвали пять продуктов, от которых летом лучше отказаться

Эксперты рассказали о продуктах, от которых летом лучше отказаться. Оказывает, даже такое полезное мясо индейки, может не пойти на пользу, поесть его в обед, а не на ужин, - сообщает kp.ru.

Американские диетологи и физиологи из университета Колорадо назвали продукты, которые могут вытянуть из человека жизненную энергию. Сомнологи рекомендуют отказаться от потребления на ночь коньяка или каких-либо настоек, которые, как принято думать, расслабят. Оказывается, крепкий алкоголь плохо взаимодействует с гормоном сна мелатонином: вызывает сонливость, но человек не сможет отдохнуть. Коньяк сначала расширяет, а потом сужает сосуды. Соответственно, во время сна мозгу будет не хватать кислорода. Сон будет глубоким, но неполноценным.

Диетологи рекомендуют для поднятия сил в рабочее время устроить небольшой перекус. Но к кофе лучше взять не что-то сладкое, а просто кусок зернового хлеба с оливковым маслом.

Если предстоит трудный день и надо сохранить активную трудоспособность до вечера, лучше выпить кофе или чай с медом, а не с сахаром. В меде более "долгоиграющие" углеводы, которые поддержат энергетический баланс.

Ученые выявили, что в диетическом мясе индейки имеются протеины, обладающие релаксирующим, то есть расслабляющим эффектом. И если на обед съесть блюдо из индейки, может появиться приступ сонливости и упадка сил. А вот на ужин эти свойства индейки как раз актуальны.

В жару лучше отказываться от выпечки и сладостей. И даже не из-за страха растолстеть. Сладости приводят к перепадам глюкозы в крови, повышают сахар. Мучные продукты в желудке "разбухают", появляется ощущение тяжести в животе, хочется прилечь.

Жареная пища тоже отягощает работу организма людей. Поджаристая корочка переваривается слишком долго, организму приходится тратить слишком много энергии. Еще жареная пища раздражающе действует на пищеварительный тракт.