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Полковник запаса ВКС включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России

4 июля 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Полковник запаса ВКС включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России
фото с сайта Минобороны РФ

Полковник запаса Воздушно-космических сил России Игорь Родобольский остается обладателем максимального количества (восьми) государственных наград, полученных одним военнослужащим Вооружнных сил Российской Федерации. О заслугах и наградах Игоря Родобольского сообщило Минобороны РФ, создавшее "Книгу рекордов ВС РФ".

Уникальный электронный информационный ресурс "Книга рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации" впервые открылсь сегодня на официальном сайте Миниобороны РФ.

В Книге собраны сведения о выдающихся достижениях не только военнослужащих и подразделений всех видов и родов войск ВС РФ, но и спортсменов-армейцев, курсантов образовательных учреждений оборонного ведомства, военных ученых, исследователей, изобретателей и строителей.

В Книге опубликована инфрмация о самом долгом беспосадочном полете на самолетах Ту-22, Ту-160, Ту-95, о самом длительном морском погружении экипажа подлодки, интересные биографические факты воннослужащих.

Игорь Родобольский - Герой России, звание ему присвоено в 2003 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе.

Родобольский за штурвалом вертолета принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чечне в 1994—1996 годах, а также в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году. Он награжден орденом “За военные заслуги”, тремя орденами Мужества, двумя орденами Красной Звезды, орденом “За службу Родине в Вооруженных Силах СССР” III степени.

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