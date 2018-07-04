Юбки под запретом, британским школьницам можно ходить на уроки только в брюках

40 школ Британии запретили девочкам носить юбки, чтобы не ущемлять права трансгендеров. По инициативе руководства учебных заведений, всех учеников независимо от пола обязали носить только брюки.

Как пишет SundayTimes, начало положила Priory School в городке Льюэс, Восточный Сассекс. Именно там впервые запретили ученицам носить в школу юбки, желая сделать форму гендерно нейтральной. На сайте школы сообщалось, что новый вариант формы «был разработан в ответ на множество просьб и предложений со стороны родителей, учеников и персонала школы».

«Причина таких изменений связана с равенством и вежливостью. Теперь наши студенты все носят одинаковую форму, это более благоразумно и с большей вероятностью нивелирует шансы нарушения прав человека», - заявила директор учебного заведения Тони Смит.

В британской системе образования защита прав трансгендеров сегодня считается приоритетом. Национальная ассоциация директоров школ выпустила инструкцию, в которой порекомендовала всем учебным заведениям перейти на новую форму одежды.

Многие школы так и поступили, правда объяснение нововведениям они дали разные. По мнению руководства Вудхейской средней школы юбки стоит запретить поскольку они "смущают и оскорбляют глаз" учителей, работников и посетителей школы. А в школе города Брэдфорд юбки отменили "из соображений скромности", так как большая часть учеников являются мусульманами.

Кроме того, крупнейший в Великобритании профсоюз учителей вообще предлагает преподавателям отказаться от привычного обращения "леди и джентльмены" опять же из-за того, что это оскорбляет «третий пол».