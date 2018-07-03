"Нам не надо,чтобы он умер в машине",медики отказались везти ветерана в больницу

Бригада скорой помощи В Новом Уренгое отказалась везти в больницу 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Медработники заявили родственникам больного, что им «не нужно, чтобы он умер в машине».

О случившемся рассказали близкие Владимира Николенко, которого врачи «неотложки» бросили на произвол судьбы. «Когда медики узнали возраст Владимира Григорьевича и диагноз лечащего врача, то отказались везти его в больницу со словами: «А что вы еще хотите?», - сообщили родственники. Медработники посоветовали вызвать лечащего врача и уехали.

Лечащий врач, понимая, что пациенту нужна реанимация, сама звонила в «скорую помощь» и настаивала на срочной госпитализации. На что и ей ответили, что больного в таком преклонном возрасте они не повезут, потому что им «не нужно, чтобы он умер в машине».

Потребовалось еще три часа, чтобы доставить ветерана в больницу. Сейчас больной в реанимации, сообщает URA.RU