В скульптуре инопланетянина известного русского художника Беатрис Сандомирской любители футбола «опознали» звезду чемпионата мира - 2018 лучшего бомбардира португальской сборной Криштиану Роналду.

Каким образом болельщики Португалии увидели в Саранском музее сее творение, не ясно, но их поразило сходство бюста инопланетянина со статуей Роналду в аэропорту острова Мадейра, откуда родом футболист. Музей стразу стал местом паломничества фанатов, приехавших на мундиаль. Туристы приходят, чтобы сделать селфи с «деревянным Роналду»

Конечно, сама Сандомирская даже не догадывалась, что скульптура «Житель далекой планеты Юпитер», станет так всемирно известна благодаря футболу, и уж тем более, что музейные работники привезут оригинал скульптуры в пресс-центр, чтобы сделать подарок всем любителям футбола, сообщает пресс-служба чемпионата мира.