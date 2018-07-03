Сергей Аксенов велел проверить Крымэнерго» на предмет саботажа

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ распорядился создать рабочую группу, которая проверит госпредприятие «Крымэнерго» на предмет саботажа при подключении потребителей к электросетям, пишут "Аргументы недели-Крым".

Руководителем группы назначен вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО.

«Рабочая группа проведет служебное расследование на предмет направленного саботирования ситуации с целью создания поля для дополнительного заработка. Кроме того, в задачи рабочей группы входит инвентаризация имеющегося технического оборудования, которое находится в распоряжении «Крымэнерго», и предоставление конкретных предложений по изменению ситуации в лучшую сторону», – написал АКСЕНОВ на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что министерству топлива и энергетики Крыма совместно с «Крымэнерго» необходимо усилить работу по технологическим присоединениям к электрическим сетям. Основная задача состоит в создании прозрачной системы технических условий, которые позволят крымчанам без лишних усилий получать всю необходимую справочную информацию.

«На сегодняшний день весь процесс подключения к сетям, к сожалению, во многом теневая сфера. Пользуясь тем, что граждане не разбираются в технических моментах, недобросовестные лица завышают цену подключения», – считает крымский премьер.

По его словам, в Крыму сформировалась очередь на подключение к электросетям из пяти тысяч заявок. «Крымэнерго» не в состоянии их обработать, используя нынешние резервы. По предварительным данным, предприятие нуждается в увеличении штата специалистов на 200 человек и приобретении 90 единиц спецтехники.