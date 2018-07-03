Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, сначала не поверил оценкам

Руслан Салимгареев, выпускник московской школы №179, сумевший набрать 400 баллов по результатам ЕГЭ, подумал сначала, что портал госуслуг сломался, когда увидел свои экзаменационные результаты.

Руслан Салимгареев сдал на максимальные 100 баллов экзамены по четырем предметам в рамках ЕГЭ: русский язык, профильную математику, биологию и химию. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов прокомментировал, что подобный случай был зафиксирован пять лет назад: тогда выпускник из Кирова также набрал максимальные баллы по русскому языку, физике, химии и биологии.

«Мне было важно хорошо сдать экзамены, потому что я хочу поступать на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. В школе нас хорошо готовили к ЕГЭ, и я успешно выступал на олимпиадах по математике, русскому языку и химии. А вот по биологии я занимался с репетитором. Но, увидев результаты, я, честно говоря, подумал, что портал госуслуг сломался и несколько раз подряд прислал мне сотки», - цитирует Руслана РИА Новости.