Инвестор из РФ оценил «нормальную жизнь» в Москве в 15 тысяч долларов в месяц

«Нормальная жизнь» в Москве предусматривает ежемесячные траты в размере 15 тысяч долларов. Такое мнение в Facebook высказал Николай Давыдов, российский инвестор, работающий в Калифорнии.

Давыдов подсчитал, что аренда «нормального дома» на Минском или Рублевском шоссе обойдется минимум в 5 тысяч долларов. На рестораны и еду предпринимателю требуется 3 тысячи. Услуги двух водителей с машинами (для себя и супруги) Давыдов оценил в 4 тысячи. Среди других статей обязательных расходов: частная школа для ребенка (минимум 1 200), медицина (400 долларов), «коммуналка» и связь (300 долларов).

Инвестор отметил, что человек, который может позволить себе подобные траты, чувствует превосходство над средним жителем российской столицы. «Если в долине (Кремниевая долина – «АН») ты бедный с таким бюджетом, то в Москве ты считаешься очень богатым», - написал Давыдов.

В сети пост бизнесмена вызвал ироничную реакцию. «В это время известный русский инвестор-няша Николя Давыдов подсчитал, сколько нужно на нормальную жизнь в Москве. Орали всем Южным Бутово», - прокомментировал выкладки предпринимателя Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».