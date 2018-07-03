Богатые тоже плачут, трагедия из-за любви в семье российского миллиардера

Трагедия произошла в семье российского миллиардера из рейтинга «Forbes». 19-летний внук основателя группы компаний «Гута» Юрия Гущина – Юрий Гущин-Кузнецов выпрыгнул из окна собственной квартиры.

Молодой человек - сын помощника вице-премьера Игоря Шувалова Елены Гущиной и Артема Кузнецова, одного из акционеров «Гуты». Одна из основных версий самоубийства - безответная любовь. Молодой человек перед роковым прыжком оставил предсмертную записку, в которой, как сообщает Telegram-канал 112 было написано: «Я жил ради Лизы, только ее я любил».

По официальной версии, тело Гущина-младшего обнаружила консьержка дома на Ленинградском шоссе, где жило семейство Гущиных-Кузнецовых. Она вызвала полицию, а уже сотрудники правоохранительных органов разбудили родителей и брата. Для друзей погибшего и семьи самоубийство юноши стало шоком. Ни депрессий, ни проблем с наркотиками и алкоголем у парня не было, что подтвердило и вскрытие.

По одной из версий пред смертью Юрий проиграл значительную сумму в казино, по другой – было несколько проигранных турниров его любимой игре «Dota». Ни одно, ни другое не является поводом для того, чтобы свести счеты с жизнью. Однако молодой человек решил последовать за призывом своего игрового ника «Тупо убийся».

Расследование прекращено, поскольку не было найдено никаких фактов, подтверждающих версию доведения до самоубийства, но родные Юры намерены выяснить причину его смерти.

На фото: Юрий Гущин-Кузнецов, Сергей Пешков (в середине), на руле отец Юрия Артем Кузнецов.