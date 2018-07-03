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Пригородные поезда станут бесплатными для пенсионеров и льготников МО

3 июля 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пригородные поезда станут бесплатными для пенсионеров и льготников МО
globallookpress.com

В ближайшее время для пенсионеров и льготников московского региона станет бесплатным проезд в пригородных поездах. Воспользоваться льготой смогут пенсионеры, почетные доноры, родители детей-инвалидов, дети до 18 лет из многодетных семей и один из их родителей, опекун сироты.

Как уточняет сайт Подмосковье сегодня, право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Подмосковья и 1,6 миллиона москвичей.

 

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