Пригородные поезда станут бесплатными для пенсионеров и льготников МО

В ближайшее время для пенсионеров и льготников московского региона станет бесплатным проезд в пригородных поездах. Воспользоваться льготой смогут пенсионеры, почетные доноры, родители детей-инвалидов, дети до 18 лет из многодетных семей и один из их родителей, опекун сироты.

Как уточняет сайт Подмосковье сегодня, право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Подмосковья и 1,6 миллиона москвичей.