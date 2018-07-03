Крым начал развивать сотрудничество с Сирией

После Ялтинского международного экономического форума Крым начал работу по развитию сотрудничества с Сирией, пишут "Аргументы недели - Крым"

Об этом на пресс-конференции сообщил постоянный представитель РК при президенте России Георгий МУРАДОВ, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

По его словам, этой осенью планируется официальный визит крымской делегации в эту страну. До этого времени регион ведет работу по созданию направлений сотрудничества, которые важны и республике, и Сирии.

Постпред отметил, что сегодня сирийцы нуждаются в строительных материалах, которые необходимы для восстановления дорог и инфраструктуры, в упадок пришли целые отрасли экономики страны.

«Для нас, для Крыма, очень важный вопрос, чтобы нам активно задействовать транспортные маршруты. Теперь, с открытием моста автомобильного, а в следующем году и железнодорожного, наши порты, которые сейчас недогружены, могут начать свою активную деятельность по перевозке на сирийском направлении», – сказал МУРАДОВ.

Также он рассказал, что Крым подписал договор с провинцией Латакия, кроме того, был заключен меморандум о сотрудничестве между городом Латакия и Ялтой. По словам МУРАДОВА, еще намечен ряд межгородских направлений.

С республикой активно работает и сирийский бизнес. У его представителей имеется интерес к материалам из России, судостроению в Крыму. Постпред уточнил, что республику с Сирией объединяют и вопросы, связанные с системой образования (например, обучением студентов в крымских вузах), а также культурные и спортивные связи.

«Все это мы сейчас будем разрабатывать, потому что наши намерения – создать полноформатное соглашение, которое будет действовать с сирийскими партнерами», – добавил МУРАДОВ.