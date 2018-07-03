Под Иркутском открыли музей ГАИ
3 июля 2018, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]
В поселке Дзержинск Иркутской области сегодня 3 июля торжественно открылся музей ГИБДД в честь 300-летия полиции и 82-летия Госавтоинспекции открылся. В течение года сотрудники правоохранительных органов всего региона, ветераны, неравнодушные граждане собирали экспонаты.
В музее представлена раритетная техника, приборы, которыми пользовались инспекторы на протяжении десятилетий, – алкотестеры, скоростемеры, перфокарты для сдачи экзаменов по правилам дорожного движения. Нашлось в музее место для целого отдела, посвященного юным инспекторам дорожного движения. Эти активные помощники полиции в этом году отмечают 45 лет со дня создания своей организации, передает Телеинформ.
В новом музее интерактивность будет совмещаться с исторической направленностью. Сотрудники полиции будут проводить здесь для школьников внеклассные уроки по безопасности дорожного движения.
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