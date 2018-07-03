Под Иркутском открыли музей ГАИ

В поселке Дзержинск Иркутской области сегодня 3 июля торжественно открылся музей ГИБДД в честь 300-летия полиции и 82-летия Госавтоинспекции открылся. В течение года сотрудники правоохранительных органов всего региона, ветераны, неравнодушные граждане собирали экспонаты.

В музее представлена раритетная техника, приборы, которыми пользовались инспекторы на протяжении десятилетий, – алкотестеры, скоростемеры, перфокарты для сдачи экзаменов по правилам дорожного движения. Нашлось в музее место для целого отдела, посвященного юным инспекторам дорожного движения. Эти активные помощники полиции в этом году отмечают 45 лет со дня создания своей организации, передает Телеинформ.

В новом музее интерактивность будет совмещаться с исторической направленностью. Сотрудники полиции будут проводить здесь для школьников внеклассные уроки по безопасности дорожного движения.