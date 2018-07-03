Татьяна Навка публикует фото и видео трехлетней дочки в Турции

Трехлетняя дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки не смогла оставить равнодушной своей деловой походкой на видео, которое опубликовала ее мама. Татьяна под роликом написала: "Деловая девушка растет!".

В дочери Навки поклонники уже разглядели будущую олимпийскую чемпионку.

Фигуристка также похвасталась гимнастическими способностями дочки. Надя, как и сама спортсменка в детстве, любит ползать по родителям и выполнять разные трюки. "Яблоко от яблони, как говорится… Надя с не меньшим энтузиазмом выполняет новые трюки", — пишет Татьяна.

Ранее знаменитая фигуристка Татьяна Навка рассказала, как младшая дочь Надя уговаривает ее родить еще одного ребенка. 43-летняя Навка неоднократно признавалась, что готова родить третьего ребенка.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)2 Июл 2018 в 6:40 PDT