Болельщица не поверила в победу России и ей пришлось пройти нагишом по городу

Болельщица из подмосковного Звенигорода проспорила пари и вынуждена была прогуляться по улицам города в чем мать родила.

«Женщина 30–35 лет в компании с другом прошлась обнаженной по центральной улице города. Он снимал результат проигранного спора на телефон. Окружающие кидали на болельщицу недоумевающие взгляды», – приводит слова очевидица событий Натальи Н. издание «Подмосковье сегодня».

Как выяснилось, болельщица проиграла спор. Она пообещала, что если сборная России по футболу одолеет испанцев и выйдет в 1/4 финала чемпионата мира, она разденется и пройдется по центральной улице. Видимо, женщина не верила в такую возможность в принципе, а зря. Обещание ей пришлось исполнять на глазах у изумленной публики.