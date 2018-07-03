Территорию России восточнее Урала признали беззащитной перед вторжением США

Российская Федерация не сможет защитить свои территории, расположенные восточнее Уральских гор, в случае вторжения армий Соединенных Штатов или Китая. Такая оценка содержится в материале, опубликованном иностранными интернет-СМИ.

Сайт War Is Boring пишет, что отличительной особенностью реформ, осуществленных в российских Вооруженных силах, стала неравномерность. Как считает издание, преобразования привели к усилению обороны страны к западу от Урала. К востоку от него дела обстоят намного хуже, отмечает портал, цитируя соответствующие публикации, появившиеся на страницах отечественной специализированной прессы. В этих материалах говорится о том, что техника, имеющаяся в распоряжении войск Восточного военного округа, устарела и нуждается в замене.

Ранее во вторник сообщалось о вынашиваемых на Украине планах перенести войну, идущую в настоящее время в Донбассе, в Центральную Россию. Такое заявление сделал украинский политик-националист Дмитрий Корчинский.