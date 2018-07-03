В «Парковом-2» не построят один многоквартирный дом

Застройщику отказали в строительстве одного многоквартирного дома в микрорайоне «Парковый-2», так как он не был запланирован на первоначальной карте. Еще два дома под вопросом – их также не было предусмотрено, но 38 квартир уже продано.

Борис Дубровский неделю назад дал месячный срок для решения вопроса по уплотнительной застройке микрорайона Челябинска. К нему обратились жители с просьбой разобраться, почему на мессе запланированного детского сада строители начинают возводить коробку дома. Кроме того, застройщик обещал сдать многоуровневую парковку, но пока не выполнил свое обещание.

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