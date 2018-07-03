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В «Парковом-2» не построят один многоквартирный дом

3 июля 2018, 12:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Застройщику отказали в строительстве одного многоквартирного дома в микрорайоне «Парковый-2», так как он не был запланирован на первоначальной карте. Еще два дома под вопросом – их также не было предусмотрено, но 38 квартир уже продано.

Борис Дубровский неделю назад дал месячный срок для решения вопроса по уплотнительной застройке микрорайона Челябинска. К нему обратились жители с просьбой разобраться, почему на мессе запланированного детского сада строители начинают возводить коробку дома. Кроме того, застройщик обещал сдать многоуровневую парковку, но пока не выполнил свое обещание.

Подробнее читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».

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В «Парковом-2» не построят один многоквартирный дом 12:51

Застройщику отказали в строительстве одного многоквартирного дома в микрорайоне «Парковый-2», так как он не был запланирован на первоначальной карте. Еще два дома под вопросом – их также не было предусмотрено, но 38 квартир уже продано. >>
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//Новости Гнездо.ру

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Владимир Путин наградил губернатора Южного Урала 02.07 15:57

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Жители столицы Южного Урала сегодня, 1 июля, вышли на улицы с протестом против повышения пенсионного возраста. По официальным данным, в акции приняли участие около 400 человек, хотя организаторы утверждают о порядка двух тысяч протестующих. >>

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Кубок губернатора по водному поло смотрите в эфире ОТВ

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В воскресенье, 1 июля, на Южном Урале начнётся международный Кубок губернатора по водному поло. Пройдёт он во второй раз в Челябинске и Златоусте. Участие в нём примут 7 команд из России, Японии, Нидерландов, Хорватии, Узбекистана и Казахстана. Также участие примет и наша Златоустовская «Уралочка». Завершится турнир 8 июля. >>

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Борис Дубровский запустил новый завод по производству асфальта и бетона

Борис Дубровский запустил новый завод по производству асфальта и бетона 29.06 14:00

Первую партию продукции нового асфальтобетонного завода, который перевезли в виде модулей из Германии и собрали в Сосновском районе, в буквальном смысле закатают в асфальт Свердловского проспекта. >>
Владимир Бурматов помог жителям дома с рухнувшим балконом

Владимир Бурматов помог жителям дома с рухнувшим балконом 29.06 12:50

В Челябинске три года назад у дома №61 по улице Ленина обрушился балкон. Специалисты подперли другие опасные конструкции здания железными балками и установили специальные маячки, чтобы следить за его состоянием. Не так давно с этого дома сняли статус объекта культурного наследия, поэтому ремонтировать его будет чуть проще. Тотальный ремонт состоится текущим летом, но уже сейчас у жителей есть жалобы. >>
Недобросовестные охранные компании Челябинска внесут в «черный список»

Недобросовестные охранные компании Челябинска внесут в «черный список» 29.06 09:34

«Черный список» недобросовестных охранных компаний Челябинска, а также типовые документы для заказчиков и новая общественная организация для поддержки ответственных игроков охранного рынка появятся в Челябинске. Об этом сообщили в рамках круглого стола на тему «Цена безопасности», который организовали специалисты медиахолдинга «Гранада Пресс». >>

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Претендент на должность мэра Миасса рассказал, кого возьмет в свою команду 28.06 15:59

Вчера, 27 июня, в рамках проекта «Завтрак с персоной» один из претендентов на должность главы города Миасса Анатолий Лобко рассказал, какие проблемы он считает самими острыми и кого возьмет работать в свою команду. >>

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В воскресенье, 8 июля, в ФСК «Горка» состоится традиционный IV Фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город». В этом году праздник будет ознаменован особым событием – в Челябинской области появится первая сказочная уральская верста, а главным героем мероприятия станет былинный герой Семигор >>

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Пять тысяч жителей Челябинска съездили в туры по святым местам

Пять тысяч жителей Челябинска съездили в туры по святым местам 28.06 13:05

Уже два года подряд на Южном Урале работают маршруты по святым местам, которые бесплатно организовал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Всего на 1 маршрутов было совершено порядка двухсот поездок, а недавно в тур отправилась пятитысячная туристка. >>
В Челябинске покажут спектакль «Искуситель»

В Челябинске покажут спектакль «Искуситель» 28.06 13:02

10 июля в ДК железнодорожников в 19.00. вы сможете увидеть эту авантюрную комедию положений с элементами серьезных драматических коллизий, впервые поставленную в антрепризном театральном проекте с известными и популярными артистами М. Ароновой, А. Феклистовым и Д. Спиваковским. >>

Новый директор Агентства инвестиционного развития назначен на Южном Урале 27.06 15:10

Наблюдательный совет Агентства инвестиционного развития региона под председательством главы Южного Урала Бориса Дубровскго единогласно назначили новым руководителем организации Алексея Бобова. Он сменил на должности Анатолия Лобко. >>

Дольщики «Академ Риверсайд» получат квартиры в этом году 27.06 15:03

Оставшиеся семь жилых домов микрорайона «Академ Риверсайд» будут построены в этом году. Такие обязательства успешно выполняет новый застройщик – компания «Магнитострой». Сегодня, 27 июня, с ходом работ лично ознакомился глава региона Борис Дубровский. >>
Владимир Бурматов заставил подрядчиков переделать капремонт

Владимир Бурматов заставил подрядчиков переделать капремонт 27.06 14:55

Прошлым летом подрядчики, которые должны были провести ремонт фасада у дома №12 по улице Коммунаров, нашли несоответствие в смете. Оказалось, что стены разрушены гораздо больше, и для нормального ремонта не хватает порядка миллиона рублей. >>
В поликлинике облбольницы Челябинска смогут принимать тысячу пациентов в день

В поликлинике облбольницы Челябинска смогут принимать тысячу пациентов в день 27.06 14:31

Благодаря модернизации и перестройке здания старой поликлиники облбольницы Челябинска, которое было построено в середине прошлого века, врачи смогут принимать порядка тысяч пациентов в день. Удвоить площади и число специалистов позволили 160 миллионов рублей >>

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