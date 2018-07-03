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В «Парковом-2» не построят один многоквартирный дом
3 июля 2018, 12:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Застройщику отказали в строительстве одного многоквартирного дома в микрорайоне «Парковый-2», так как он не был запланирован на первоначальной карте. Еще два дома под вопросом – их также не было предусмотрено, но 38 квартир уже продано.
Борис Дубровский неделю назад дал месячный срок для решения вопроса по уплотнительной застройке микрорайона Челябинска. К нему обратились жители с просьбой разобраться, почему на мессе запланированного детского сада строители начинают возводить коробку дома. Кроме того, застройщик обещал сдать многоуровневую парковку, но пока не выполнил свое обещание.
Подробнее читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».
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