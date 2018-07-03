В Челябинске развернули сразу три лаборатории по оценке качества воздуха

Сегодня, 3 июля, сразу три передвижные лаборатории по оценке качества воздуха появились в столице Южного Урала. Где они расположены?

Первая лаборатория находится прямо в центре города, на площади Революции, вторая - на ЧМЗ, а третья - у проходной завода "Мечел". Они позволяют дать оценку по 11 различным загрязнителям.

Как уточнили в телеграм-канале E-oblast, таким образом эксперта Минэкологии региона рассчитывают найти источник неприятного запаха, на который вчера, 2 июля, пожаловались сотни челябинцев. Поиск ведется вместе с полицией и следователями региона, и когда источник будет обнаружен - руководители предприятия-загрязнителя понесут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.