В Челябинске развернули сразу три лаборатории по оценке качества воздуха
3 июля 2018, 12:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Сегодня, 3 июля, сразу три передвижные лаборатории по оценке качества воздуха появились в столице Южного Урала. Где они расположены?
Первая лаборатория находится прямо в центре города, на площади Революции, вторая - на ЧМЗ, а третья - у проходной завода "Мечел". Они позволяют дать оценку по 11 различным загрязнителям.
Как уточнили в телеграм-канале E-oblast, таким образом эксперта Минэкологии региона рассчитывают найти источник неприятного запаха, на который вчера, 2 июля, пожаловались сотни челябинцев. Поиск ведется вместе с полицией и следователями региона, и когда источник будет обнаружен - руководители предприятия-загрязнителя понесут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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