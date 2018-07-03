Энергетики Златоуста победили в конкурсе профмастерства

Бригада энергетиков Златоустовских электрических сетей победили в конкурсе профмастерства. Им необходимо было продемонстрировать свои знания и умения по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ.

В филиале ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» закончились состязания профмастарства. В этот раз на конкурс прибыли и энергетики из ПАО «СУЭНКО» из Кургана. Целых пять дней и семь этапов профессионалы демонстрировали свой опыт и знания на учебно-тренировочном полигоне в Красноармейском районе Южного Урала. Они спасали пострадавших от действия электричества, осматривали воздушные линии, ликвидировали пожар в охранной зоне 110 кВ при падении провода на землю и многое-многое другое.

В итоге «Златоустовские электрические сети» завоевали кубок победителей, вторыми стали курганские коллеги. Команда из Троицка получила приз «За волю к победе». Кроме того, жюри определило и лучших профессионалов отрасли. Лучшим мастером стал Юрий Казанцев, лучшим электромонтером-производителем работ - Вячеслав Бахарев; дипломы «Лучший электромонтер - член бригады» вручены Денису Шатунову и Дмитрию Целяеву з Златоуста.

Отметили и самого молодого, а также самого опытного участника. Кроме того, нашли самых лучших судей. Добавим, что победители из Златоуста отправятся на Всероссийские соревнования профессионального мастерства, которые пройдут c 30 июля по 3 августа на полигоне Нижневартовских электрических сетей в ХМАО.