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На Крым обрушился град и уничтожил урожай яблок, нанеся ущерб в 200 млн руб.
3 июля 2018, 12:14 [«Аргументы Недели», Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым» ]
На Крым обрушился град и расколотил урожай яблок, на который рассчитывали фермеры. Министр сельского хозяйства рассказал, что можно было задействовать градобойню, но авиационные службы сообщили о находящихся в воздухе шести пассажирских самолетах и поэтому операцию по спасению 200 миллионов рублей пришлось свернуть и осталось лишь горько лить слезы, наблюдая за ледяной бомбардировкой, пишут "Аргументы недели-Крым".
И по этой ситуации у меня сразу два вопроса: «Зачем нам гидрометцентр?» и «Зачем нам служба борьбы с градом?». Я еще бы спросил конечно «Зачем нам экономика?», если бы у нас была экономика, а не разбазарика.
Следует признать, что налицо отсутствие системы – специалисты-предсказатели есть, защитники есть, а защиты нет! Есть даже, как выясняется, устройства, выстреливаемые на высоту до 400 метров и там дробящие град до размера пшена, и подключаются они к прикуривателю автомобиля. То есть мобильные градобойни вроде и есть, но, когда надо их нет. То есть у нас при том, что всё есть, ничего нет.
Согласен, что потери в размере 200 миллионов рублей – это ничто в общей куче крымского разбазаривания и воровства, которые того и гляди станут символами полуострова, но ведь когда-то же надо начинать всё это кончать.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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